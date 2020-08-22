تهاني عربية لتركيا باكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخها

إسطنبول/الخليج 365

هنأت شخصيات عربية، تركيا حكومة وشعبا باكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها، معتبرة أنه سيساهم في تنمية البلاد وتعزيز اقتصادها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي وتغريدات رصدتها الخليج 365، أشادت بالاكتشاف التركي في البحر الأسود.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، السبت، بمناسبة اكتشاف الحقل، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال عباس، إن "نجاح تركيا يعتبر بمثابة نجاح لفلسطين".

وفي قطر، قال الإعلامي جابر الحرمي، في تغريدة عبر تويتر: "بقدر ما أفرح لأي إنجاز تحققه الشقيقة تركيا، بقدر ما أحزن لواقع دول عربية اختار الكثير منها أن يقف في المكان الخطأ في هذه المرحلة التاريخية".

وأضاف الحرمي: "تأملوا الرئيس أردوغان كيف يقاتل من أجل بلده ويدافع عن أمته، وانظروا إلى قادة عرب كيف يدّمرون أوطانهم ويتآمرون على أمتهم".

من جانبه، قال العقيد الأردني المتقاعد محمد العناسوة، عبر تويتر: "حلال عليكم الغاز. عندما يكون لديكم حاكم عادل اسمه الطيب أردوغان، يخاف الله عليكم لا منكم ويعمل لمصلحة تركيا لا ضدها. أفعال لا مجرد أقوال".

المفكر العراقي محمد عايش الكبيسي، رأى في تغريدة له، أن الاكتشاف لمصدر الطاقة الجديد في البحر الأسود سيعزز مكانة تركيا كدولة محورية قوية بالمنطقة.

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وقال الكبيسي: "ندعو الله تعالى أن تكون نعمة مضافة للشعب التركي المسلم لتحقيق المزيد من الاستقرار وفرص التنمية والازدهار".

وفي السياق ذاته، علق المفكر الموريتاني محمد المختار الشنقيطي، على الاكتشاف، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "بحثت تركيا عن الطاقة في البحر الأبيض، فوجدتها في البحر الأسود، وربك يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. ألف مبروك لتركيا وأهلها".

أما الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي، فقالت في تغريدة لها: "تركيا تكتشف عبر سفينتي الفاتح وياووز، حقل غاز في البحر الأسود يحتوي على احتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب من الغاز. أعزو الإسلام فأعزهم الله".

على ذات الصعيد، غرد الأمين العام السابق للحركة السلفية بالكويت الشيخ حامد العلي، حول اكتشاف الغاز التركي قائلا: "نشارك إخواننا الترك فرحتهم باكتشافات مصادر عظيمة للطاقة في بلادهم".

واعتبر الشيخ العلي، أن حقل الغاز المكتشف "سيغني تركيا عن استيراده ويوفر لها دعما اقتصاديّا ذاتيا يدفع بنهضتها الآخذة بالصعود إلى آفاق عالمية أعلى وأوسع".

والجمعة، زف الرئيس التركي أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.