اليمن.. استئناف الدراسة الجامعية بمناطق الحكومة الأحد

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

تستأنف الجامعات اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، الأحد، الدارسة بعد توقفت دام 5 أشهر، ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا.

ومنذ 23 مارس/ أذار الماضي، توقفت الدارسة الجامعية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، ضمن إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

والإثنين، قررت وزارة التعليم العالي استئناف الدراسة الجامعية اعتبارا من 23 أغسطس/ آب الجاري، وتحديد يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الامتحانات.

وقال وزير التعليم العالي، حسين باسلامة، في تصريحات نشرها موقع جامعة محافظة عدن (جنوب)، إنه "لا يوجد ما يستدعي توقف التعليم العالي بالوقت الحالي".

وشدد باسلامة، على أهمية استئناف الدراسة الجامعية مع الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

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وأضاف أن "قرار وقف الدراسة سيكون متاحا في حال وجود أي حالة يشتبه بإصابتها بكورونا عقب استئناف العملية التعليمية".

وحتى مساء الجمعة، ارتفع إجمالي الإصابات بالوباء في اليمن إلى 1906، بينها 542 وفاة، و1058 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.