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أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة

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إسطنبول/ الخليج 365

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان وعباس تناولا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان جدد تأكيده لعباس على دعم تركيا قضية فلسطين العادلة.

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كما قدم الرئيس الفلسطيني تهانيه لأردوغان بمناسبة اكتشاف بلاده حقلا كبيرا للغاز الطبيعي، لافتا إلى أن نجاح تركيا يعتبر بمثابة نجاح لفلسطين، بحسب البيان.

والجمعة، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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