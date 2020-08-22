الصحة .. تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (1184) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (306370) حالة، من بينها (24310) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1652) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1374) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (278441) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1184) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (3619) حالة، بإضافة (39) حالة وفاة جديدة، “يرحمهم الله جميعاً”، لافتةً إلى أنه تم إجراء (59120) فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4622637) فحصاً مخبرياً دقيقاً.
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