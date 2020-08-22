البنوك تحذر المواطنين : حسابات إلكترونية وهمية تستغل الباحثين عن عمل

حذّرت البنوك السعودية، اليوم السبت، المواطنين من خطورة التعامل مع الحسابات الوهمية التي تستغل الباحثين عن عمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل مستفيدي برامج (إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل) في التحديث الدوري، واستخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية”.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت -في وقت سابق- من تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين بدافع المساعدة، لأن ذلك قد يمتد ضرره إلى التورط في المساهمة بعمليات غسل الأموال.