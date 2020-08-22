شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة انتحلت صفة النساء لجذب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الأمن العام عن ضبط عدد المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم كبرى، خلال الأيام الماضية، تنوَّعت بين سرقة مركبات وحريق وتحويل أموال للخارج بطرق غير نظامية.

وكشف الأمن العام تفاصيل القضايا على النحو التالي:

أولًا: القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة أشخاص من الجنسية الباكستانية، قاموا بتزوير الوثائق والمستندات الرسمية، والترويج لها وبيعها، وضبط بحوزتهم 33 ألف ريال.

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ثانيًا: القبض على مواطن تسبَّب في حريقين طالا 25 شاحنة لنقل الأعلاف، عن طريق سكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.

ثالثًا: القبض على مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية قاما بسرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضبط بحوزتهما 17450 ريالًا، وكميات من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلوجرامات وأدوات قص ووزن.

رابعًا: القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب ضحاياهم من الشباب واستدراجهم والاستيلاء على مركباتهم وأموالهم وإجبارهم على الإفصاح عن الأرقام السرية للبطاقات البنكية وسحب المبالغ منها.

خامسًا: القبض على تنظيم عصابي مكون من ثمانية متهمين (5 من الجنسية السودانية و3 مواطنين) امتهنوا تحويل الأموال الى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وتجاوزت المبالغ المالية التي تمكنوا من تحويلها خلال 2020 م حوالى 5 ملايين ريال.