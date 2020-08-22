«الجمارك» تحبط تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون مخبأة داخل «حلويات» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نجحت الجمارك السعودية اليوم السبت، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين (3.106.214) حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «حلويات» واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز. وأوضحت الجمارك السعودية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم ضبط 5 مستقبلين بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. Advertisements

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