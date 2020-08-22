شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحدد موعد عودة موظفي القطاع العام لمقرات عملهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل اعتبارًا من الأحد 11/ 1/ 1442هـ، تفعيلاً للمستوى الاحترازي الأخضر، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وحدد تعميم للوزارة شروط عودة جميع الموظفين لمقار عملهم، مؤكداً استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن، وتعليق البصمة، واستمرار العمل عن بُعد للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وسمحت الوزارة لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة من يعملون عن بُعد من أداء مهامهم.