توجيه مهم للطلاب.. إعادة ضبط تردد قنوات «عين» لضمان استمرار البث (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت قنوات وزارة التعليم “عين” التعليمية، الطلاب وأولياء الأمور لإعادة ضبط ترددات القنوات على قمر عرب سات لضمان استمرار البث. وقال الحساب الرسمي لقنوات وزارة التعليم “عين” التعليمية في تغريدة عبر “تويتر”: “لطلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور.. لضمان استمرار بث قنوات عين بأفضل جودة فإنه سيتم تحديث القنوات يوم غدٍ الأحد 4 محرم 1442هـ”. Advertisements وشددت قنوات “عين” على ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.

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