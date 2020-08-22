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الرئيس الجزائرى يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم السبت، حفل تخرج ثلاث دفعات جديد من الاكاديمية العسكرية "هواري بومدين" بشرشال بولاية تيبازة (المتاخمة للعاصمة).

وكان الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري وقيادات الجيش الجزائرى في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى الأكاديمية حيث قرأ الفاتحة على روح الرئيس بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وقلَّد الرئيس تبون وقادة الجيش الطلبة الأوائل الرتب والشهادات الخاصة بهم.

من جانبه، أشاد الفريق شنقريحة في كلمته خلال الاحتقال بالدعم الذي يوليه الرئيس تبون للأكاديمية العسكرية بشرشال.

 

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