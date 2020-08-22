شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى العراق تتخطى حاجز الـ200 ألف حالة والوفيات 6353 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى أكثر من 200 ألف حالة، مقابل شفاء 2947، ليبلغ إجمالي الحالات التي تمالثلك للشفاء 143.393 حالة، وتوفى 70 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6353 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة.

‌وأوضحت وزارة الصحة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت بواقع 219 إصابة فى ‌أربيل، 107 فى السليمانية، 18 فى كرميان، 174 فى دهوك، 17 فى حلبجة.

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وأشارت إلى تسجيل مستشفيات إقليم كردستان 326 حالة شفاء ، "244 حالة منها فى أبيل،و31 فى السليمانية، و31 حالة فى كرميان، و20 فى حلبجة.

وذكرت أن حالات الوفاة بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 حالة، 15 فى أربيل، 5 فى السليمانية، 2 فى كرميان، 2 فى رابرين، 2 فى دهوك.

وأكدت أنه بهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان إلى 23739 ، وشفاء 13650 حالة، ووفاة 875 شخصاً.