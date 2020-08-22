شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث التطورات فى الأراضى الفلسطينية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسته الشهرية فى 24 أغسطس الجارى، وتتضمن مداخلة لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن الجزء الثاني من المؤتمر الدولي السابع حول القدس، سيعقد في 27 أغسطس الجاري، وسيتحدث فيه وزير شؤون القدس فادي الهدمي، حيث سيتناول الأوضاع في المدينة المحتلة، وإجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي ضدها وضد أهلها كما سيتركز على أوضاع فئتي المرأة والشباب، وما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات من قبل الاحتلال.

وأضاف منصور ان بعثة فلسطين، ترسل أسبوعيا رسائل إلى مجلس الأمن تتعلق بالجرائم الإسرائيلية، ضد شعبنا، مبينا أن الرسائل تتحول لوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، حيث يتم تراكم جمع المعلومات.