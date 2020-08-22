شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: مقتل 3 رجال فى إطلاق نار بشمال لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، بأن ثلاثة رجال قتلوا فى إطلاق نار ببلدة فى شمال لبنان الليلة الماضية، وقالت المصادر إن إطلاق النار جاء من سيارة أوقفها الرجال أثناء مرورها فى بلدة كفتون. وأضافت أن السيارة عُثر عليها فى وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها لكن كان فيها مسدس وكاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.

وقُتل اثنان من الرجال على الفور فى حين لقى الثالث حتفه فى وقت لاحق متأثرا بجراحه، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء إطلاق النار.

و فى سياق أخر، قال أركان السبلاني، كبير المستشارين الفنيين، ومدير المشروع الإقليمى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فى البلدان العربية فى مؤتمر صحفى من جنيف " بحسب بعض التقديرات، يفقد لبنان خمسة مليارات دولار سنويا بسبب الفساد، وهذا يساوى 9 % من الناتج المحلى الإجمالى للدولة فى عام 2019. "

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وأضاف السبلانى " قدرت الخسائر المتكبدة بسبب العجز عن المحاسبة فى مرفأ بيروت وحده، وفقا لإحدى الدراسات، بنحو 800 مليون دولار فى السنة، ومن المتوقع أن يتجاوز التقدير الإجمالى للتكلفة السنوية للفساد فى الجمارك أكثر من مليار دولار."

وبحسب المسؤول فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن وجود المواد المتفجرة فى المخزن يأتى بسبب فجوات تتعلق بإدارة المرفأ: من خلال سوء تنفيذ إجراءات تخزين وإدارة هذه المواد وتشتت آليات الرقابة، والرقابة بين السلطات العديدة التى لها ولاية قضائية على المرفأ، مع تداخل الوظائف، والولاءات السياسية للجماعات السياسية المتنافسة وعدم كفاءة الإجراءات القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.