شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. 1184 إصابة جديدة و39 وفاة وتعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت الوزارة1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، فيما رصدت وفاة 39 مصابا،وسجلت تعافي 1374 حالة بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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