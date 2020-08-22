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شكرا لقرائتكم خبر عن عن بعد ..«إسلامية المدينة» تطلق برنامج «الاعتصام» الدعوي النسائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، عن تنظيم برنامج دعوي نسائي ينطلق يوم غدٍ الأحد بعنوان “الاعتصام”.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن البرنامج الدعوي يستمر على مدى خمسة أيام متواصلة، ويقدمه نخبة من الداعيات عبر البث المباشر بتطبيق “زووم” في تمام الخامسة عصراً.
ويشمل البرنامج العديد من الموضوعات منها:
– اتباع السنة على فهم السلف الصالح.
– فضل وأحكام شهر الله المحرم.
– أسباب الثبات بعد رفع البلاء.
– عاشوراء وبيان فضله.
– البدعة: أنواعها أحكامها.
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