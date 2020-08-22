شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. 56 برنامجاً تدريبياً للمعلمين وقادة المدارس عبر منصة «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مكاتب التعليم 56 برنامجاً تدريبياً لتدريب المعلمين وقادة المدارس على نظام إدارة التعليم الإلكتروني عبر منصة “مدرستي”.
وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث – بنين بـ”تعليم المدينة” أن مواعيد التدريب، ستبدأ من يوم غد الأحد وحتى الأربعاء 1/14/ 1442، وذلك لمعلمي وقادة المدارس بشمال المدينة، ومن 1/7 وحتى 1/14 لإدارة الجنوب وشرق المدينة.
وحددت مواعيد التدريب بغرب المدينة في الفترة من الإثنين 1/5 وحتى الأربعاء 14 /1، ومن 1/5 وحتى 1/8 لمكتب التعليم بوادي الفرع، وخيبر، والحناكية، وبدر، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي (هنا).
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