شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. 56 برنامجاً تدريبياً للمعلمين وقادة المدارس عبر منصة «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مكاتب التعليم 56 برنامجاً تدريبياً ‏لتدريب المعلمين وقادة المدارس على نظام إدارة التعليم ‏الإلكتروني عبر منصة “مدرستي”.‏

وأوضحت إدارة التدريب والابتعاث – بنين بـ”تعليم المدينة” أن مواعيد التدريب، ستبدأ من يوم غد الأحد وحتى الأربعاء 1/14/ 1442، وذلك ‏لمعلمي وقادة المدارس بشمال المدينة، ومن 1/7 وحتى 1/14 ‏لإدارة الجنوب وشرق المدينة.‏

Advertisements

وحددت مواعيد التدريب بغرب المدينة في الفترة من الإثنين 1/5 ‏وحتى الأربعاء 14 /1، ومن 1/5 وحتى 1/8 لمكتب التعليم ‏بوادي الفرع، وخيبر، والحناكية، وبدر، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط التالي (هنا).