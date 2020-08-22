شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن تصميمات «أنيقة» لهواتف آيفون المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصبح من المؤكد أن يتأخر طرح هواتف “آيفون 12″، التي جرت العادة أن يُعلن عنها في سبتمبر، ورغم ذلك فإن عشاق أجهزة “أبل” قد يحصلون على منتج “أنيق” في نهاية المطاف، رغم التأخير غير المألوف.

وتستعد شركة “أبل” لطرح أربعة هواتف؛ وهي “آيفون 12″ و”آيفون 12 بلاس” و”آيفون 12 برو” و”آيفون برو ماكس”، وقام موقع “svetapple”، بعرض التصميم المحتمل بقوة لهواتف آيفون المقبلة، استنادا إلى ما جرى تسريبه بشأن الأجهزة المرتقبة في أكتوبر المقبل.

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وأبرز تغيير في تصميم الهاتف هو أنه سيكون ذا حواف مستوية أو مستقيمة، فيما جرت العادة أن يكون “آيفون” بحواف معقوفة ودائرية، أما النسخ الأرخص سعرا من بين الأجهزة الأربعة، فستكون مصنوعة من الألمنيوم والزجاج اللامع في الجهة الخلفية من الهاتف.

ومع هذا فلن يشهد المكان المخصص لعدسات الكاميرا الخلفية تغييرا في هاتف آيفون الجديد، أي أن هذا الجانب سيكون شبيها بهواتف آيفون 11.

لكن الخبراء يرجحون أن تطرح “أبل” هواتف “آيفون 12” بكاميرا أكثر تطورا، لأن هذه الميزة تحظى بتركيز كبير من قبل من يشترون الهواتف الذكية.