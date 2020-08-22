شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تحطم طائرة سودانية بعد إقلاعها في جوبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل إعلام محلية سودانية، عن تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، السبت.
وقال موقع «سودان بوست»، إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح السبت، ما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقاً لعدد من شهود العيان، مشيراً إلى أن الطائرة اشتعلت فيها النيران عقب سقوطها كما سمع دوي انفجار فيها.
وأكد موقع «روسيا اليوم» مقتل أربعة أشخاص، إثر تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي، متجهه إلى ولاية بحر الغزال، ونقل عن شاهد عيان قوله، إن الطائرة أقلعت من المطار في الساعة 08:30 صباحاً وعلى متنها عشرات الركاب، بينما روى شاهد عيان آخر من جوبا: إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حالياً.
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