315 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية.. و22 بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 315 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في استمرار لتسجيل زيادات في خانة المئات لحالات العدوى المحلية الجديدة، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 17002 إضافة إلى 309 وفيات.

وقال وزير الصحة، باك نيونج هو، في إفادة صحفية، السبت: إذا لم نحد من انتشار الفيروس في المراحل المبكرة، فسنعاني من موجة تفش على نطاق كبير، بالنسبة لنا ليس هناك ما هو أهم من مكافحة كوفيد-19. وتقسم السلطات الصحية قواعد التباعد الاجتماعي إلى ثلاث درجات، الأولى هي الأقل صرامة، أما الثالثة فهي الأشد وتشمل الحث على إغلاق المدارس والشركات.

وقال نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كون جون ووك: إذا رفعنا قواعد التباعد الاجتماعي للدرجة الثالثة، فلن يكون هناك مفر من أن يؤثر ذلك على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد. نحثكم على التعامل مع الموقف بجدية.

في المقابل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم 21 أغسطس/آب الجاري، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضاً تسجيل حالات وفاة جديدة، وسجلت الصين أيضاً 34 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض ارتفاعاً من 23 في اليوم السابق، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس/آب الجاري، 84939، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.