4921 إصابة بكورونا في روسيا.. و2328 في أوكرانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، السبت، عن تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الحالات فيها إلى 951897.

وأضافت السلطات أنها سجلت 121 حالة وفاة أخرى في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 16310.

بينما أعلنت الجارة أوكرانيا، السبت، تسجيل 2328 حالة إصابة جديدة بالوباء، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتتجاوز الأعداد الصادرة عن بيانات مجلس الأمن والدفاع الوطني، الرقم القياسي السابق لأكبر زيادة يومية الذي بلغ 2134 الخميس.

وبلغ مجمل الحالات 102971 منها 2244 وفاة، وشهدت حالات الإصابة ارتفاعاً حاداً في الأيام الماضية.