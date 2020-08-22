2034 إصابة بكورونا في ألمانيا.. و182 في فيكتوريا الأسترالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الألفين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو مستوى غير مسبوق مُنذ نهاية إبريل/نيسان الماضي، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وسجّل معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية 2034 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات مُنذ بدء تفشي الوباء إلى 232 ألفاً و82، إضافة إلى سبع وفيات جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 9267.

في سياق متصل، قالت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى السبت، وسجلت ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، 182 إصابة جديدة، مقابل 179 إصابة، وتسع وفيات، الجمعة، وذلك انخفاضاً من أكثر من 700 حالة يومياً قبل أسبوعين.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً منذ الإعلان عن بدء إجراءات عزل لمدة ستة أسابيع في مطلع أغسطس/آب الجاري، قال رئيس وزراء الولاية، دانيال أندروز، إنه يأمل في نجاح القيود المشددة، وأضاف أندروز: إنها صعبة، ومؤلمة، أعلم ذلك، لكن إن استطعنا الاستمرار على هذا المسار فإننا سنعبر إلى الجانب الآخر وسنلغي القيود.

في المقابل، أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، حيث لا تزال الأنشطة التجارية والمدارس بكبرى مدنها أوكلاند مغلقة وسط موجة عدوى جديدة، عن تسجيل ست حالات إصابة السبت.