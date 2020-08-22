في فضيحة الجامعات الأمريكية.. سجن الممثلة لوري لافلين وتغريمها 150 ألف دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حُكم على الممثلة الأمريكية، لوري لافلين، الجمعة، بالسجن شهرين وغرامة قدرها 150 ألف دولار، بعد إقرارها بالذنب، في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى جامعات أمريكية عريقة.

وقد اتبع القاضي الفيدرالي في بوسطن، ناثانييل جورتن، توصيات المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس، عبر فرض هذه العقوبة، إثر جلسة استمرت حوالى ثلاثين دقيقة وأجريت عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-19. وستخضع الممثلة البالغة 56 عاماً، التي اشتهرت بفضل دورها في مسلسل «فول هاوس»، إثر خروجها من السجن لمراقبة دائمة لفترة سنتين. كما سيتعين عليها تقديم مئة ساعة من أعمال المنفعة العامة.

وقالت لافلين بتأثر واضح لدى تلاوتها بياناً بعد الجلسة الجمعة: أشعر بأسف عميق وصادق، لدي إيمان بالله وبالخلاص، وسأبذل قصارى جهدي لأكفّر عن ذنبي. وهذا الحكم كان مرتقباً مُنذ إقرار الممثلة وزوجها مصمم الأزياء موسيمو جانولي، بالذنب في مايو/ أيار الماضي، بتهمة إجراء تحويلات مصرفية بقصد التزوير.

وإثر هذا الإقرار بالذنب الذي جنّب الزوجين محاكمة قضائية، أسقط المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوتس، في إجراء شائع في الولايات المتحدة، تهمتين أخريين وأوصى بإنزال هذه العقوبة الرحيمة نسبياً، وقد اتُّهم الزوجان بدفع 500 ألف دولار لوسيط لضمان تسجيل ابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو أس سي)، وبتدبير من مخطط العملية وليام سينجر، جرى تقديم الابنتين على أنهما تصلحان لتكونا في فريق الجامعة لرياضة التجديف، رغم أنهما لا تمارسان هذا النشاط.

وفي المقابل، حصلت شركة وليام سينجر على 25 مليون دولار في المجموع من أهالٍ يرغبون في تسجيل أبنائهم في جامعات عريقة بينها يال وجورجتاون وستانفورد، ومن أصل 55 متهماً في هذه الفضيحة، 41 أقروا بذنبهم وصدرت في حق أكثريتهم عقوبات بالسجن بضعة أشهر، وكانت لوري لافلين مع الممثلة فيليسيتي هافمان (المعروفة بدورها في «ديسبيريت هاوسوايفز»)، أشهر الضالعين في القضية.

وكان حُكم على فيليسيتي هافمان، وهي من أوائل الذين أقروا بالذنب، بالسجن أسبوعين، وقد أمضت في نهاية المطاف 11 يوماً خلف القضبان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.