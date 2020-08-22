التدين الشعبي فـي المغــرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكتسب كتاب الباحث الأكاديمي المغربي زكرياء مزواري، وعنوانه «التدين الشعبي والتغير الاجتماعي بالمغرب»، أهميته من أن التدين أصبح في الآونة الأخيرة موضوعاً تتجاذبه جملة من الحقول المعرفية، نظراً للعودة المكثفة للديني في الفضاء العام.

يدور الكتاب حول «التدين الشعبي»، أي التدين بوصفه ممارسة، فهو بدوره يحمل عدة أنماط يصعب على الباحث تعقبها بمفرده، فضلاً عن إيجاد بدايات لها، ولا يخفى على أحد أن هذا النوع من التدين الشعبي، كان هو الأغلب على سلوك المغاربة، حيث كان يؤدي وظائف عديدة (استشفائية - اجتماعية - اقتصادية)، ولم يعرف تراجعاً إلا في العقود الأخيرة، نتيجة وجود جملة من المتغيرات التي طالت كل البنيات التقليدية للمجتمع، ولا أدلّ على ذلك من حجم الدراسات الكولونيالية، التي اهتمت كثيراً بهذا الجانب، ووقفت عند رصد الأماكن المقدسة لدى المغاربة وطبيعة الطقوس التي تزاول فيها.

يسعى موضوع الدراسة إلى محاولة الربط بين التمثلات الدينية والسياقات الاجتماعية، مادامت هناك علاقة تأثير وتأثر بينهما، وأي فصل بين الأمرين يحرم الباحث من النفوذ إلى عمق الظاهرة، فالمجتمع المغربي - كغيره من المجتمعات، خاصة التقليدية - عرف دينامية كبيرة منذ القرن المنصرم، وشهد سيرورة تحديث غير مسبوقة في تاريخه جراء الاستعمار الذي طاله، فكان تفكيك بنياته التقليدية هو قدره، لكن هذا التفكك لم يبلغ مرحلة القطيعة بقدر ما استحدثت مؤسسات عصرية منذ فجر الاستقلال، واشتغلت بطريقة تقليدية، فظل الوضع متأرجحاً بين مظاهر التقليد ومظاهر التحديث.