جياكوميتي.. النحت تمرين على الجنون

في قرية على الحدود بين النمسا وإيطاليا ولد ألبرتو جياكوميتي أحد أهم مثالي القرن العشرين (1901 - 1966)، كان أبوه رساماً تأثرياً معروفاً، له لوحات معروضة في أغلب متاحف أوروبا، وهكذا تعرف الفتى منذ صباه على عالم الفن التشكيلي، وبدأ يرسم الطبيعة في سن التاسعة، بعدها بثلاث سنوات أخذ يزاول النحت، وكان عمره 21 سنة عندما ذهب إلى باريس، حيث استقر هناك، وعرف كفنان سويسري.

أقام جياكوميتي مرسمه في الحي اللاتيني، وكان أندريه بريتون زعيم السيرياليين هو الذي سلط الضوء عليه، عندما نشر في أحد كتبه صورة لتمثاله «الموضوع الخفي» وكتب أنه تحول من النحت الكلاسيكي إلى السريالية، لكن جياكوميتي لم يلبث أن اختلف مع السيرياليين، فانتقل إلى التجريدية.

كان جياكوميتي يعمل في صمت، لم يسع إلى الشهرة والمال، ورغم مشاركته في عدة معارض عالمية، إلا أن الاعتراف به كفنان عالمي بدأ في الستينات.

يقول عنه «أندريه ماسون»: «كان جياكوميتي واحداً من مجموعتنا السيريالية وكان يعبر عن رأيه بحرية كاملة، رغم أن ذوقه كان مخالفاً للتيار السائد بيننا حينذاك، فكان مثلاً يتحدث بإعجاب عن الفنانين «دارين»و«بيجال» في الوقت الذي يصمت فيه الجميع عند ذكرهما، كان يختلف معنا في الكثير من وجهات النظر مجاهراً بآرائه الجريئة في الفن».

خيب السيرياليون أمله، وسرعان ما اكتشف أن مذهبهم لا يحتوي شيئاً من الحقيقة، لكنه استفاد من تلك المرحلة في التعرف إلى الفن الإفريقي، الذي كان محور اهتمام السيرياليين، وقال عنه جان جينيه: «إن جياكوميتي لا يعمل من أجل معاصريه، ولا من أجل الأجيال المقبلة، إنه يصنع تماثيل ساحرة لإمتاع ذاته».

وهب جياكوميتي حياته للفن بطريقة جنونية، حتى أنه لم يبال أبداً بالنجاح ولا بالشهرة ولا بالمال، كل ما كان يريده هو أن يعبر عن أفكاره، ما الذي كان يرمي إليه بالضبط؟ «لقد دهشت عندما رأيت تماثيله أول مرة، كان أكبرها في حجم حبة البسلة» هكذا تقول سيمون دي بوفوار وتكشف أنه «كان في حالة صراع دائم وخوف من اللانهاية المفزعة للفراغ، لقد مرت عليه فترة طويلة من حياته لم يكن يستطيع فيها أن يسير في شارع ما، دون أن يمد يده ليلمس حائطاً، ليحمي نفسه من هذا الفراغ الذي كان يحيط به، ويكاد يبتلعه.

ومرت عليه فترة أخرى كان يعتقد خلالها أن الأشياء ليس لها وزن وأن الناس يطيرون في الهواء وفوق الميادين، وأن الأشياء ما عادت تلمس الأرض، وأصبح يعيش في عالم عائم، لا وجود لمرتفع أو منخفض فيه، ولا وجود لالتقاء حقيقي بين الأشياء».

لم يكن جياكوميتي يعرف لماذا يرسم الأشياء ثم الأشخاص أصغر من الحجم الطبيعي، لكن بعد فترة استطاع أن يعبر عن إحساسه، عن مشاعره، عن أفكاره، في النشرة التي كانت تصدرها مجموعة السيرياليين في باريس، كان يحس بغربته إحساساً عارماً وخصباً، وقد تجسد هذا الإحساس في أعماله، كان كابوس الموت أمامه في كل لحظة، ومن هذا تأكد إحساسه العبثي.

إن كل تماثيله للرجال تعبر عن حالة الضياع والعبث، وتنسجم فيها محاولة إعطاء الحركة للتمثال الصامت، حتى نحس بأن الأفراد يسيرون، ويبدون كما لو كانوا يتحركون منذ أجيال، لقد ركز جياكوميتي على هذا الجانب، ونجح في تحقيقه، حتى أن تماثيله كانت تبدو، وكأنها تغادر قواعدها الغليظة.

يقول جياكوميتي: «إنني في الواقع لا أرى الأشياء بحجمها الواقعي، لكننا نحن الذين نحدد أحجام الأشياء بوجداننا» لقد بدأ من حيث ينتهي كل المثالين، المثال يتناول كتلة، ثم يحدث فيها فراغاً، ليؤكد شكلاً ما، لكن جياكوميتي يبدأ من الفراغ ليملأه بالكتلة، القاعدة تتشكل أولاً: ضخمة فسيحة جرداء، ثم توضع الشخوص عليها بعد ذلك، كان ما يفعله بالنهار يهدمه بالليل، حتى أنه ذات يوم جمع كل تماثيله، واستأجر عربة كارو، ثم قذف بها جميعاً في نهر السين.