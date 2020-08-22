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وعن الموقف الأمريكي من تشكيل الحكومة، قال السفير الروسي: "أنا لا أستطيع أن استبق الأمور لأقول ماذا سيحصل"، لافتا إلى أنه "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن الأمريكيين يناورون في كل الأجندة الدولية"، مؤكدا أن "لبنان أمام مفترق طرق والوضع في لبنان غير محسوم بشكل نهائي".
واعتبر أن "المبادرة الفرنسية كانت منسقة مع الأمريكيين"، مشددا على أن "لا مشكلة لدى الفرنسيين بالحوار مع "حزب الله" على عكس الأمريكيين".
وشدد زاسبيكين على أن "الخلاف بين إيران والسعودية تشعر أنه بتحريض من دول أخرى"، لافتا إلى أننا "نميز الموقف الفرنسي عن الأمريكي"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي والفرنسي جزئيا هو واحد".
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