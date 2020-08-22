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وأشار ​السفير الروسي في لبنان، في حديث تلفزيوني، إلى أن لبنان "أمام مرحلة جديدة فإما نكون أمام حكومة جديدة منتجة أو أمام تدهور للأسوأ"، مؤكدا أن "الوضع في لبنان غامض والخطوات الأولية للإنقاذ نتيجة الانفجار حصلت ولكن بالنسبة للبرنامج طويل الأمد غير منفذ".

وعن الموقف الأمريكي من ​تشكيل الحكومة​، قال السفير الروسي: "أنا لا أستطيع أن استبق الأمور لأقول ماذا سيحصل"، لافتا إلى أنه "يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن الأمريكيين يناورون في كل الأجندة الدولية"، مؤكدا أن "لبنان أمام مفترق طرق والوضع في لبنان غير محسوم بشكل نهائي".

واعتبر أن "المبادرة الفرنسية كانت منسقة مع الأمريكيين"، مشددا على أن "لا مشكلة لدى الفرنسيين بالحوار مع "​حزب الله​" على عكس الأمريكيين".

وشدد زاسبيكين​ على أن "الخلاف بين إيران و​السعودية​ تشعر أنه بتحريض من دول أخرى"، لافتا إلى أننا "نميز الموقف الفرنسي عن الأمريكي"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي والفرنسي جزئيا هو واحد".