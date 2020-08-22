وقالت صحيفة "فيتو" إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم المصرية تمكنوا من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.
© AP Photo / Hassan Ammar
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قد بدأت، الأسبوع الماضي، إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الجاري 2020، على موقع الوزارة إلكترونيا.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، عن مصادر مسؤولة، أن ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به.
وأوضحت أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها "لا توجد زيادة"، وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التي تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة في الدرجات، أو "توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته، وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. القبض على طالبة سربت أجزاء من امتحان بالثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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