محتجون غاضبون يهدمون بالجرافات مقار حزبية في الناصرية.. صور

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لجرافات وهي تهدم المقار الحزبية، التي أحرقت في وقت سابق، على خلفية تفجير استهدف أبرز ساحات الاحتجاج في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وتعد ساحة الحبوبي، من أبرز ساحات الاعتصام في جنوب العراق، والذي تشهد مظاهرات مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات والقصاص من المتطورين بقتل المتظاهرين في وسط وجنوبي البلاد.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مناطق متفرقة من ذي قار وكربلاء والنجف والبصرة وميسان احتجاجات وقطع للطرق الدولية الرابطة مع العاصمة بغداد، بعد تزايد عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال المتظاهرين والناشطين والإعلاميين في تلك المحافظات في الآونة الأخيرة.
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