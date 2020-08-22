الصحة العراقية: تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و70 حالة وفاة ، وشفاء 2947 شخصا، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه تم فحص 20 ألفا و459 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و413 ألفا و947 نموذجا. وأضافت أنه تم تسجيل 2947 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 143 ألفا و393 حالة بنسبة شفاء 71.3 %.

وتابعت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3965 حالة، وإجمالي حالات ا لإصابة في عموم العراق بلغت 201 ألف و50،حالة ، منهم 51 ألفا و304 مازالوا يتلقون العلاج و637 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الوفيات سجلت اليوم 70 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و353 حالة.



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