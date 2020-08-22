شكرا لقرائتكم خبر عن تحرش جماعي بفنانة سودانية في حفل غنائي يثير غضب مواقع التواصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقال إنه لواقعة تحرش جماعي بفنانة سودانية تدعى عائشة الجبل، خلال مشاركتها في حفل غنائي في السودان، ما أثار جدلا واسعا، وأظهر الفيديو تجمعا كبيرا حول الفنانة عائشة الجبل، من الرجال والشبان، وهم يقومون بالتحرش بها، خلال حفل غنائي، فيما حاول البعض إخراج الفنانة السودانية من التجمع الشبابي، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ولقيت ظاهرة التحرش الجماعي بالفنانة السودانية حالة من الغضب لدى رواد السوشيال ميديا، مطالبين بتطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل، كما عبر آخرون عن تضامنهم مع عائشة الجبل، قائلين: "كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي يتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء".

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غضب من واقعة التحرش



غضب بسبب واقعة التحرش

جدير بالذكر أن الفنانة السودانية عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات في البلاد، كانت قد أثارت كثيراً من الجدل بعد أن تلقت سيارة "نيسان باترول" كهدية من أحد معجبيها.



جانب من التعليقات

وعلى جانب آخر، رحل الشاعر السوداني الشاب عبدالوهاب لاتينوس، بعد خروجه من بلاده السودان متجها إلى ليبيا، فلقى حتفه فى البحر الأبيض المتوسط، أمس، وذكرت وسائل التواصل الاجتماعى العديد من القصص والحكايات عن "عبد الوهاب لاتينوس" ومنها أنه فى إحدى مراسلاته مع صديق له قال مازحاً: "أخاف أن أغرق لأننى لا أجيد السباحة ".