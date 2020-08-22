شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت بلندن: بريطانيا تٌجهز مركز اختبارات سريع لكورونا للقادمين للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم الجمعة، ان الحكومة البريطانية لم تقم بإلغاء الحجر الصحي للقادمين إليها من دول عدة من ضمنها الكويت، وذكرت السفارة في بيان صحفي، ان ما يتم تداوله بشأن إلغاء الحجر الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما عن القادمين «غير صحيح» حيث تدرس الحكومة البريطانية تقليل ايام الحجر دون أن تذكر مدتها شريطة أن تتولى شركة خاصة في مطار هيثرو اجراء فحوصات تثبت سلامة القادمين من فيروس كورونا المستجد.

وشددت السفارة بحسب" القبس" على اهمية ان يلتزم المواطنون الكويتيون الراغبون في السفر إلى المملكة المتحدة بتطبيق الحجر الالزامى لمدة 14 يوما حتى تعلن السلطات البريطانية إلغاء الحجر أو تخفيفه.

يذكر ان، الحكومة البريطانية تعمل حاليا بالتعاون مع شركات خاصة للنظر في مدى إمكانية تجهيز مركز اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد في مطار هيثرو مقابل مبلغ مادي ليكون بديلا عن الحجر الصحي الإلزامي على المسافرين القادمين إليها. وكانت الحكومة البريطانية قد طبقت في الثامن من يونيو الماضي حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من معظم دول العالم لمدة اسبوعين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.