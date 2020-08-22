شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 112 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد اليوم السبت، عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 66.617 حالة، مقابل شفاء 112 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 58.408 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 372 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 461 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، إلى أن الحالات التي تم الكشف عنها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 65,802 حالة.

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وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 72.283 فحص طبي، وذلك ضمن خطتها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن الحالات المصابة وعزلها.

وأعلنت عن تسجيل 131 حالة شفاء من فيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل مجموع حالات الشفاء إلى 58,153 حالة، كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 369.