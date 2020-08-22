شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة وشفاء 68 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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