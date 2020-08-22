شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تدعو إلى التدخل الفورى لوقف "جريمة تركية بحق مليون سورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الحكومة السورية، من الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، بالتدخل الفورى لوقف "الجريمة التركية بحق نحو مليون سورى فى محافظة الحسكة" شمال شرق البلاد، وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فى اتصال هاتفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "السلوك العدوانى التركى بقطع مياه الشرب عن الحسكة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ورد جوتيريش على رسالةِ الجعفرى، بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه "سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلى الولايات المتحدة وروسيا وتركيا فى جنيف الاثنين المقبل".

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وكان الجعفرى، أكد الأسبوع الماضي، أن "وجود القوات العسكرية التركية على الأراضى السورية هو عدوان واحتلال وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولى وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول".