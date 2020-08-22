شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فى الكونجرس لوقف ترحيل اللبنانيين من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقود النائبة فى مجلس النواب الأمريكى رشيدة طليب، حملة بهدف وقف عمليات الترحيل التى تشمل العديد من اللبنانيين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، ففى منشور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أشارت طليب إلى أن الحملة تهدف إلى إقرار وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اللبنانيين المتواجدين فى الولايات المتحدة، بسبب الانفجار المدمر فى مرفأ بيروت، ومنحهم خاصية اللاجئيين بشكل مؤقت.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، توجهت بالشكر لعدد من أعضاء الكونجرس الذين انضموا لحملتها ومنهم جيرى نادلر وزوى لوفغرين وديبى دينجيل ومارسى كابتور.

وعلقت طليب فى منشورها قائلة، "إن سياسة الهجرة فى الولايات المتحدة يجب أن تقوم على أساس اللطف وليس القسوة، وإن آخر شيء يجب أن تفعله أمريكا هو ترحيل الأصدقاء إلى لبنان فى أعقاب هذه المأساة".

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وكان انفجار قد وقع، مساء يوم 4 أغسطس الجاري، فى مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، مقتل وإصابة الكثيرين، ولا يزال عدد من الأشخاص فى عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار، فى دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.