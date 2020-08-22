شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 25 % من الفنادق الأمريكية معرضة لخطر الحجز عليها.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت ظلال فيروس كورونا القاتمة تلقى بظلالها على الجميع، حيث إن صناعة الفنادق والسياحة، تواجه كارثة ضخمة، تتمثل في أن %25 من الفنادق الأمريكية معرضة لخطر الوضع قيد الرهن أو الحجز عليها، ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن تقرير تم إرساله إلى الكونجرس هذا الأسبوع، أن النسبة المئوية للقروض الفندقية المتأخرة لمدة 30 يومًا أو أكثر هي %23.4 اعتبارًا من الشهر الماضى، وهى أعلى نسبة مسجلة، بالمقارنة بالنسبة المئوية للقروض الفندقية التى تأخر سدادها لمدة 30 يومًا أو أكثر فى نهاية 2019، وكانت %1.3 فقط.

وقال تشيب روجرز، الرئيس التنفيذى لجمعية الفنادق والسكن الأمريكية، إنه مع انخفاض الطلب القياسي على السفر، لا تستطيع آلاف الفنادق دفع قروضها العقارية التجارية، وتواجه خطر الرهن مع الواقع القاسى المتمثل في الاضطرار إلى إغلاق أبوابها بشكل دائم، موضحاً أن عشرات الآلاف من موظفى الفنادق والوظائف الأخرى معرضون للخطر، إذا لم تتم إدارة المساعدات الفدرالية لهم.

وأوضحت الشبكة أن فيروس كورونا، أدى لخفض الطلب على السفر، ونتيجة لذلك بلغت معدلات التأخر في السداد في سوق الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن أعلى مستوياتها على الإطلاق، وإجمالاً، بلغت قيمة القروض الأمنية الفندقية المدعومة بالرهن العقارى 20.6 مليار دولار، والتي تأخر سدادها لمدة 30 يومًا أو أكثر اعتبارًا من يوليو.