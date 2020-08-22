شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنظم مهرجان الفروسية احتفالا بإعلان وقف إطلاق النار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام في ليبيا مهرجان الفروسية بعد الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، حيث تم إغلاق مدرسة الفروسية في طرابلس لمدة 10 سنوات، ووفقا لأفريقيا نيوز لم يستطع الليبيون إخفاء حماستهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، حيث جاء فرسان الخيول مع عائلاتهم من جميع أنحاء البلاد.

هاني عبد الله رحومة، راكب خيل ليبي قال "إن شاء الله، نتمنى أن يكون كل شيء أفضل بعد هذه الفترة الطويلة، وبارك الله في الناس. رغم مخاوفهم جاءوا من جميع أنحاء ليبيا. أتمنى أن تكون البلاد أفضل وتستضيف المزيد والمزيد من الاحتفالات".

وأعلنت الإدارات المتنازعة في ليبيا بشكل منفصل يوم الجمعة أنها ستوقف جميع الأعمال العدائية وستجري انتخابات على مستوى البلاد، وهو ما أشادت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية.