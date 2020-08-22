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تعرف على الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

تعرف على الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

كشف كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، الأعراض الجانية للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا".

 

ووفقا له، يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن، مثل احمرار أو بعض الألم. كما يعاني الشخص من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي يمكن أن تصل إلى 37.5 درجة.

 

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وأشار تشولانوف إلى أنه لا يوجد ضرورة لخفض درجة الحرارة باستخدام الأدوية، حيث من الكافي تناول حبة باراسيتامول فقط، حسب موقع "غازيتا رو".

 

ووفقا لتعليمات الاستخدام الطبي للقاح، فإنه يمكن حدوث أيضا قشعريرة وصداع وكذلك غثيان وفقدان الشهية وردود فعل تحسسية.

 

وأضاف الطبيب أن اللقاح لا يسبب رد فعل مناعي قاتل (أي لا يسبب ضررا في باقي أعضاء الجسم)، مشيرا إلى أن المناعة المكتسبة من اللقاح لا يمكن أن تؤذي جسم الإنسان على الإطلاق.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد ، الذي يسبب وباء "كوفيد-19"، في العالم (الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك 5)، وأعرب عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

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