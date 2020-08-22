شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ» تنفي صحة وفاة 5 من أسرة واحدة لإصابتهم بـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، صحة ما تداوله أحد التقارير التلفزيونية، ومواقع التواصل، عن واقعة وفاة خمسة من أسرة واحدة، نتيجة اصابتهم بفيروس «كوفيد-19».

وأضافت الهيئة أن الأمر أحيل إلى نيابة الطوارئ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. (وام

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