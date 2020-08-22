بعد حادثة التسمم.. طائرة طبية تقل أشد معارضي بوتين للعلاج في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت إلى برلين ظهر السبت، طائرة طبيّة على متنها المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة، حيث سيتلقّى العلاج في ألمانيا، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدّثة باسم نافالني، كيرا لارميش، في تغريدة على تويتر: إنّ الطائرة أقلعت نحو برلين وعلى متنها أليكسي، شكراً جزيلاً لكم جميعاً على دعمكم. النضال من أجل حياة أليكسي وصحّته بدأ لتوّه، ولا يزال هناك الكثير لنخوضه، ولكن تمّ الآن على الأقلّ اتخاذ الخطوة الأولى. وكانت سيارة إسعاف نقلت فجر السبت، نافالني من المستشفى إلى مطار أومسك في سيبيريا، حيث كانت بانتظاره الطائرة الطبية التي استقلّتها أيضاً زوجته يوليا نافالنايا.

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا، الجمعة، عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا، وبدّل الأطباء في أومسك موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالة المريض الراقد في غيبوبة في قسم العناية الفائقة لا تسمح بنقله.

وكانت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد ناشدت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله. ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه، الخميس، بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك، ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم بمادة دسّت له في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكنّ الأطباء أكّدوا، الجمعة، عدم وجود «أيّ أثر» لأي سمّ في جسمه.

جدير بالذكر أن ألمانيا وفرنسا قد عرضتا المساعدة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية منها صحيفة «بيلد» أن طائرة طبية غادرت نورمبرغ في ساعة مبكرة، الجمعة، لنقل نافالني، وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية «سينما فور بيس» التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة «بوسي رايوت» المعارضة الروسية في 2018، أكد لوكالة فرانس برس أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعربت عن استيائها، الخميس، من الأنباء بشأن حالة نافالني قائلة: ما يسمعه المرء حتى الآن هو ظروف غير سارة مطلقاً، ويجب أن تكون تلك الظروف شديدة الشفافية.