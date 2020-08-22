شكرا لقرائتكم خبر عن 1054وفاة بكورونا في البرازيل.. و504 في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت البرازيل الجمعة، 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1054 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و532330 حالة مُنذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358، ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 504 وفيات بالوباء، و5928 حالة إصابة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 59610 وفيات و549734 إصابة، وقالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المُعلن.
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