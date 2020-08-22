شكرا لقرائتكم خبر عن حدث مناخي نادر.. إعصاران يضربان أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في نفس الوقت وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد، وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933، عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.
وذكر المركز أن العاصفة المدارية لورا ومنخفضاً مدارياً منفصلاً يتشكل قرب هندوراس، قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين، الاثنين، في منطقة تمتد من تكساس حتى فلوريدا بانهاندل.
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