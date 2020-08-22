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ورد غوتيريش على رسالةِ الجعفري بالتأكيد أنه سيبذل قصارى جهده فوراً مع الحكومة التركية والأطراف الآخرين لضمان الضغط لحل المسألة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه "سيكلف مبعوثه الخاص بيدرسون بالعمل على معالجة هذه المسألة من خلال لقائه بممثلي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في جنيف الاثنين المقبل".
وكان الجعفري أكد الأسبوع الماضي، أن "وجود القوات العسكرية التركية على الأراضي السورية هو عدوان واحتلال وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر دمشق تدعو إلى التدخل الفوري لوقف "جريمة تركية بحق مليون سوري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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