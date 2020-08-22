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وبين أن "شكل العلاقة بين البلدين بعد انتهاء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية"، موضحا أن"الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن، قد تمخضت عنه عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".
كما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "ملف المكونات والنازحين يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات حكومته، وهي عازمة على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وحل الإشكالات التي تواجه أقليات العراق، والعمل على دعمها وتمكينها".
من جانبها، رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، برئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، وأثنت على الخطوات التي اتخذها منذ توليه مهامه في الحكومة، والجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في ملف المكونات والنازحين"، لافتة إلى أن"الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية".
وأكدت أن"العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وأن هناك إجماعاً على دعم استقلالية حكومة العراق ،وتأهيل الدولة العراقية ،ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي من واشنطن: العراق دولة ذي سيادة والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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