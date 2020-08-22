ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، حيث اكتشف في المملكة عام 2012 ويننتقل فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أساسا من الحيوان إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر، وهو فيروس حيواني المصدر.
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وبحسب وسائل إعلام سعودية قالت وزارة الصحة إنه "ينبغي الالتزام بالنظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولابد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل(النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخاطب مواطنيها بشأن تفشي فيروس "ميرس" وشرب بول الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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