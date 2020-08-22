شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 315 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت، عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة 116.765 حالة، مقابل شفاء 315 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 113.531 حالة، واستقرت اعداد الوفيات عند 193 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وفى وقت سابق، كشفت صحة قطرعن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.
وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة عن اليوم السابق.
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