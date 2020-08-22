شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم بالإمارات تفرض عقوبات رادعة بشأن التنمر داخل المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم بالإمارات أنها أدرجت «التنمر» بأنواعه بغض النظر عن أسبابه ضمن مخالفات الدرجة الثالثة «الخطرة» التي تكون عقوبتها خصم 12 درجة من سلوك الطالب المُتنمِر، علاوة على إيقافه فوراً عن الدراسة فى الحرم المدرسى، وبعدها يصدر قرار بتحويله لجهات تقويم السلوك للمرة الأولى لمدة لا تزيد على 3 أسابيع، واستدعاء ولي الأمر وتوقيعه على الإنذار ونص القرار، بينما تجرى متابعة واستلام التقارير المتعلقة بحالة الطالب من قبل جهات تقويم السلوك، بحسب صحيفة "الرؤية".

وفي حال كرر الطالب مخالفة التنمر فتخصم من درجات السلوك الخاصة به 12 درجة أخرى، ويجري إيقافه حتى نهاية الفصل الدراسي وتحويله لجهات تقويم السلوك واستدعاء فوري لولي الأمر وتسليمه قرار اللجنة، كذلك يتم تحويل الطالب لجهات مختصة في تقويم السلوك للمرة الثانية والأخيرة، وفي حال عدم تصحيح السلوك يتم نقل الطالب لمدرسة أخرى نقلاً تأديبياً بقرار من الوكيل المساعد للعمليات المدرسية بالنسبة للمدارس الحكومية، أما النقل للمدارس الخاصة فيكون بقرار من الوكيل المساعد للرقابة.

