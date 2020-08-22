شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد، وأفادت الوكالة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "الاستخبارات في محافظة نينوى بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في البلاد".
وأوضح البيان، أنه من خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ومسئوليته عن عدة هجمات استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في مناطق متفرقة من البلاد.
وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر في تنظيم "داعش"، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.
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