مصطفى الكاظمى: الحوار الاستراتيجى بين أمريكا والعراق يؤسس لمرحلة جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، إن الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين بغداد وواشنطن سيؤسس لـ"مرحلة جديدة" من العلاقات الثنائية، وأضاف الكاظمي الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "السومرية نيوز" خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - أن المباحثات واللقاءات التي قام بها مع مسؤولين أمريكيين كانت بناءه لأبعد الحدود.

من جانبها قالت بيلوسي، "إن العراق بلد مهم في منطقة صعبة"، مؤكدة أن هناك "إجماع" على دعمه.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار فريق فني لإيجاد آلية الانتشار.

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وقال الكاظمي، وفقا لقناة "السومرية نيوز"، "إن لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأمريكي على إعادة انتشار القوات خارج العراق"، مشيراً إلى الاتفاق "على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج البلاد".

وفي سياق متصل، قال الكاظمي "إنه لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى.

وتابع: "وقعنا عقداً مهماً ومفيداً لعموم العراق في ما يخص النفط بمحافظة ذي قار".