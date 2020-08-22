شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 506 حالات مصابة بكورونا بإجمالى 71 ألفا و770 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 71 ألفا و770 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية"كونا"، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال506 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 622 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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