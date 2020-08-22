واتساب يفعل ميزة جديدة للمصورين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يستعد مطورو تطبيق واتساب لإعادة ميزة افتقدها المصورون بشدة، ومن شأنها جعل مشاركة الصور أسهل عندما يكون المستخدم بحاجة لذلك بسرعة كبيرة.



وكان واتساب قد ألغى تلك الميزة خلال الكثير من التعديلات التي جرت في الفترة الماضية، لكنه يعتزم إرجاعها في إطار التحسينات الحالية على الملصقات وخلفيات الدردشة المخصصة، وفقا لموقع aitnews.

وفي المعتاد، فإن هناك رمزين لمشاركة الصور على يمين مربع النص: أحدهما لفتح تطبيق الكاميرا في هاتفك والآخر لإرفاق صور المعرض وبطاقات جهات الاتصال وملفات الصوت والمستندات ومشاركة موقعك.

ويستخدم هذا الرمز الثاني لمنحك اختصارًا آخر لفتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، ولكن في وقت سابق من هذا العام، قررت شركة فيسبوك -الشركة الأم لتطبيق واتساب- استبدال هذا الزر برابط إلى غرف ماسنجر التي تم إصدارها حديثًا، التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو غير رسمية مع ما يصل إلى 50 جهة اتصال.

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وقد أسقط المطورون أيقونة الكاميرا الإضافية، لكن إزالتها كانت خطوة مثيرة للجدل، فإذا كنت تتعجل لالتقاط لحظة ومشاركتها، فإن الضغط على الزر الخطأ في عجلة من أمرك والاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في إغلاق المشاركة التي تم فتحها عن طريق الخطأ قد يعني تفويت الفرصة.

الآن يبدو أن هناك تغييرا في الموقف وراء الكواليس، حيث اكتشف فريق (WABetaInfo)، المتخصص في تفكيك إصدارات واتساب التجريبية الجديدة، (ورقة مشاركة) مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاء لجميع الرموز.

ولم يتضح بعد متى سيتم طرح هذه الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.

الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين في موقع (WABetaInfo)، والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية.

ولا تزال علامات تبويب الملصقات قيد التطوير، وليست متاحة للاختبار بعد، ولكننا سنبقيك على اطلاع ونعلمك عندما تكون جاهزة للتجربة، كما نأمل أن يتم تقديمها إلى جانب أداة البحث عن الملصقات التي تم التلميح إليها أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستجعل من السهل العثور على صور الرسوم المتحركة مثل الرموز التعبيرية.